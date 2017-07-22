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    Встреча Порошенко и Лукашенко: упавший в обморок чиновник в реанимации

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    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко (19)

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    Как сообщил Олег Слободян, Виктор Назаренко находится в реанимации, медики оценивают его состояние как стабильное, все жизненные показатели в норме, он еще проходит обследование.
    Падение главы Госпогранслужбы Виктора Назаренко на встрече Лукашенко и Порошенко
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко, которому стало плохо в ходе брифинга президентов Украины и Белоруссии, до сих пор находится в реанимации, сообщил его помощник, пресс-секретарь пограничной службы Олег Слободян.

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    president.gov.ua
    Лукашенко в Киеве сказал вещи, о которых вслух не говорят — эксперт

    Накануне во время выступления Александра Лукашенко в Киеве по итогам встречи с лидером Украины Петром Порошенко одному из мужчин, который находился в зале среди официальных лиц, внезапно стало плохо, его буквально вынесли из зала. Позже стало известно, что это был Назаренко, его госпитализировали.

    "Ночь он провел под надзором врачей, сейчас его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме, поэтому будем надеяться, что он восстановится в ближайшее время и продолжит выполнять свои обязанности. Сейчас он еще проходит обследование, поэтому пока делать какие-то прогнозы тяжело, но мы надеемся на лучшее", — сказал Слободян в субботу в эфире телеканала "112 Украина".

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