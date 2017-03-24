Назаренко: необходимо отменить акциз на импорт автомобилей

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. За первый месяц этого года Украина импортировала почти 7 тысяч легковых автомобилей на сумму около 90 млн долларов. Такие данные ассоциации "Укравтопром". Там говорят, что по сравнению с прошлым годом январский импорт легковых автомобилей вырос на 85 процентов, а его стоимость увеличилась на 73 процента. В результате средняя стоимость одной импортной иномарки снизилась с 17 тысяч долларов примерно до 14 тысяч долларов. Кстати, больше всего автомобилей в Украину ввезли из Евросоюза — почти 5 тысяч.

Об импорте автомобилей высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Соответственно договору с ЕС каждый год у нас, пусть на 1%, но все-таки уменьшается таможня на импортные автомобили именно с ЕС. И я сейчас передал депутатам, которых знаю лично, на рассмотрение проект об отмене таможни вообще на импорт автомобилей из ЕС. Если этот законопроект пройдет, то я считаю, что следующим шагом нужно отменить акциз на импорт автомобилей. Потому что автомобили, с моей точки зрения, э то не подакцизный товар", — отметил эксперт.

Ранее Госпогранслужба сообщала, что активисты заблокировали движение на дорогах у границы со Словакией и Румынией, митингующие "выступают против действующих таможенных правил ввоза автотранспорта".