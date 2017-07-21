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    Политика

    Стало известно имя чиновника, которому стало плохо на выступлении Лукашенко

    Тема:

    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко (12)

    (обновлено: )80740
    Охранники вынесли Назаренко из зала, где проходило мероприятие. А чуть позже они сообщили, что с Назаренко все в порядке, ему стало лучше. Ему оказывают медицинскую помощь.
    Падение чиновника на встрече Лукашенко и Порошенко
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Администрации президента во время выступления на брифинге президента Беларуси Александра Лукашенко и украинского гаранта 61-летний председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко потерял сознание. Этот момент попал в прямую трансляцию телеканала "112 Украина".

    pravda.com.ua
    Падение главы Госпогранслужбы Виктора Назаренко на встрече Лукашенко и Порошенко
    Через несколько секунд охранники вынесли Назаренко из зала, где проходило мероприятие. А чуть позже они сообщили, что с Назаренко все в порядке, ему стало лучше. Ему оказывают медицинскую помощь.

    Ранее СМИ сообщали, что сознание потерял глава Национальной академии наук 98-летний Борис Патон, однако эта информация не подтвердилась.

    Еще один инцидент произошел на встрече Порошенко и Лукашенко. Темнокожая участница Femen выбежала к президентам с голой грудью.

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