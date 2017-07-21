Стало известно имя чиновника, которому стало плохо на выступлении Лукашенко

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Администрации президента во время выступления на брифинге президента Беларуси Александра Лукашенко и украинского гаранта 61-летний председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко потерял сознание. Этот момент попал в прямую трансляцию телеканала "112 Украина".

pravda.com.ua Падение главы Госпогранслужбы Виктора Назаренко на встрече Лукашенко и Порошенко

Через несколько секунд охранники вынесли Назаренко из зала, где проходило мероприятие. А чуть позже они сообщили, что с Назаренко все в порядке, ему стало лучше. Ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее СМИ сообщали, что сознание потерял глава Национальной академии наук 98-летний Борис Патон, однако эта информация не подтвердилась.

Еще один инцидент произошел на встрече Порошенко и Лукашенко. Темнокожая участница Femen выбежала к президентам с голой грудью.