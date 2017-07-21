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    Лукашенко предложил совместно организовывать гумконвои в Донбасс

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    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко (12)

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    По словам белорусского президента, он много говорил со своим белорусским коллегой о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей.
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Киев могут совместно организовывать гуманитарные конвои в Донбасс через подконтрольную Киеву территорию.

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    "Мы много говорили о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей. Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области, мы хотели бы работать без посредников и по наикратчайшему пути – он через Украину. Просил Петра Алексеевича, если будет какой-то интерес и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе: люди ведь наши, делить нечего", — сказал Лукашенко в пятницу в Киеве журналистам по итогам встречи с украинским коллегой.

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Украина имеют большой потенциал для развития торгово-экономических отношений.

    Белорусский лидер в пятницу находится с официальным визитом в Украине. Также в этот день в Киеве организован украинско-белорусский экономический форум.

    Смотрите также: Лукашенко в Киеве: встреча с Порошенко

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