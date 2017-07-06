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    Назаренко: не ждите беспошлинных автомобилей из Канады

    (обновлено: )15410
    Вся информация в СМИ, заявления чиновников и политиков об отмене пошлины на б/у автомобили и уменьшение до 7% на новые авто из Канады – ошибка. На самом деле, отменяется пошлина при вывозе б/у автомобилей из Украины в Канаду, пишет Олег Назаренко.
    Автомобили Toyota. Архивное фото
    REUTERS Sergei Karpukhin

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    С 1 августа вступает в силу соглашение о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой, а в списке продукции, которая будет завозиться в льготном режиме, есть и автомобили. 

    Глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, который ранее считал, что импортная пошлина на подержанные автомобили, произведенные в Канаде, будет составлять 0%, независимо от страны, из которой ввозится транспортное средство в Украину, внимательно перечитал соглашение о ЗСТ и признался, что был введен в заблуждение.

    "Читал несколько дней заявления СМИ, чиновников, политиков, экспертов о отмене пошлины на б/у авто из Канады и решил ночью прочесть саму Угоду! Оказывается, что чиновники, которые готовили Угоду, и нардепы, которые ее ратифицировали, "позаботились" о интересах простых украинцев- собственников б/у авто и отменили пошлину не на импорт авто из Канады, а при импорте наших авто в Канаду. 

    Автомобильный номер с иностранной регистрацией
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    То есть, владельцы стареньких Таврий и Жигулей смогут без пошлин "продать" свои авто в Канаду! А вы говорите, что правительство и ВР о народе на заботится!" – написал на своей странице в Facebook Назаренко.

    Он добавил, что на самом деле это не упрек Кабмину и Верховной Раде, так как реально текст соглашения и с Канадой, и с ЕС был подготовлен еще Кабинетом министров Николая Азарова.

    "И текст Угоды с ЕС с переходным периодом по пошлинам на автоимпорт я всегда критиковал, но ведь могли бы текст Азарова поменять и подписать Угоды с ЕС и Канадой в новой редакции с отменой пошлин на импортные авто? Почему подписали старый?" – задает неудобный вопрос генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

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