Антидемпинговые пошлины на импорт шоколада из РФ вступают в силу

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Пятилетние антидемпинговые пошлины размером 31,33% на импорт из России шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао вступают в силу в Украине со вторника.

В последние годы объемы импортных поставок шоколада из РФ в Украину сократились до минимальных размеров. По оценкам российских экспертов, ограничительные меры приведут к дальнейшей потере российскими кондитерами украинского рынка.

Решение о введении антидемпинговых мер в отношении российского шоколада с целью защиты отечественных производителей месяц назад приняла украинская Межведомственная комиссия по международной торговле на основании антидемпингового расследования, проведенного за период 2013-2015 годов.

Комиссия в своем заключении заявила, что установила факт импорта в Украину отдельных видов российского шоколада по ценам, заниженным по отношению к ценам национального товаропроизводителя. Комиссия пришла к выводу, что демпинговые цены на российский шоколад "нанесли существенный вред национальному товаропроизводителю".

В частности, сократились объемы производства (на 7,63%), сократились объемы продаж на внутреннем рынке Украины (на 20,85%), произошло значительное ухудшение финансовых результатов от продажи товара на внутреннем рынке Украины (на 63,36%), уменьшилась рентабельность реализации продукции на внутреннем рынке (на 26,42%), сократилось использование производственных мощностей (на 6,07%), выросли остатки на складах (на 23,77%), произошло сокращение количества сотрудников, занятых в производстве товара (на 11,06%).

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Согласно решению комиссии, антидемпинговые пошлины коснутся российского шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао в виде блоков, плиток или батончиков с начинкой массой до двух килограммов; шоколадных изделий с содержанием какао, шоколадных конфет, с начинкой или без начинки, как содержащих, так и не содержащих алкоголь. Также пошлина вводится на кондитерские изделия из сахара и его заменителей с содержанием какао.

По данным Государственной службы статистики Украины, еще в 2015 году РФ была самым крупным импортером шоколада в страну, поставив по итогам года продукции на 25 миллионов долларов. В 2016 году объемы поставок резко сократились — до 399 тысяч долларов.

Из-за ухудшения украинско-российских отношений многие международные производители шоколада, которые ранее поставляли в Украину продукцию со своих заводов в РФ, провели переориентацию и начали завозить товар с заводов в Европе, в частности из Польши.

Некоторые СМИ провели параллель между решением Украины о вводе антидемпинговых пошлин и новостью о планах кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, закрыть фабрику в Липецке.

В январе стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России по "политическо-экономическим причинам". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, остановка работы Липецкой кондитерской фабрики является суверенным решением акционеров компании.

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Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции ежегодно. В состав корпорации входят фабрики в Украине, в Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая свою кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло — продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.