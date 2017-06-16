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    Гройсман поддержал продление повышенных пошлин на экспорт металлолома

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, парламент принял решение о пролонгации экспортной пошлины на металлолом, которое отвечает национальным интересам Украины.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пролонгация действия повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро за тонну еще на два года отвечает национальным интересам страны.

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    Верховная Рада 8 июня 2017 года приняла закон, который предусматривает продление действия повышенной экспортной пошлины на металлолом в размере 30 евро за тонну (обычная пошлина составляет 10 евро за тонну) еще на 2 года. Вместе с тем, ломосборщики выступают за отмену вывозной пошлины на металлолом. В представительстве Европейского Союза в Украине, выразили обеспокоенность намерениями продлить действие повышенной экспортной пошлины на металлолом и призвали депутатов не создавать торговый спор с ЕС.

    Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины в пятницу сообщило, что будет рекомендовать президенту Украины подписать принятый Верховной Радой закон и заверяет, что он не противоречит соглашению об ассоциации с ЕС.

    "Для нас металлургическая отрасль и металл является стратегически важными, в том числе для поддержки обороноспособности страны. В этом контексте парламент принял решение (о пролонгации экспортной пошлины на металлолом – ред.), которое отвечает национальным интересам Украины", — цитирует Гройсмана бизнес-портал UAprom.info.

    При этом премьер считает, что это решение не нарушает никаких международных обязательств Украины.

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