Гройсман поддержал продление повышенных пошлин на экспорт металлолома

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пролонгация действия повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро за тонну еще на два года отвечает национальным интересам страны.

Верховная Рада 8 июня 2017 года приняла закон, который предусматривает продление действия повышенной экспортной пошлины на металлолом в размере 30 евро за тонну (обычная пошлина составляет 10 евро за тонну) еще на 2 года. Вместе с тем, ломосборщики выступают за отмену вывозной пошлины на металлолом. В представительстве Европейского Союза в Украине, выразили обеспокоенность намерениями продлить действие повышенной экспортной пошлины на металлолом и призвали депутатов не создавать торговый спор с ЕС.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины в пятницу сообщило, что будет рекомендовать президенту Украины подписать принятый Верховной Радой закон и заверяет, что он не противоречит соглашению об ассоциации с ЕС.

"Для нас металлургическая отрасль и металл является стратегически важными, в том числе для поддержки обороноспособности страны. В этом контексте парламент принял решение (о пролонгации экспортной пошлины на металлолом – ред.), которое отвечает национальным интересам Украины", — цитирует Гройсмана бизнес-портал UAprom.info.

При этом премьер считает, что это решение не нарушает никаких международных обязательств Украины.