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    Экономика

    Подержанные авто из Канады будут ввозить в Украину с нулевой пошлиной

    (обновлено: )17411
    Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко уточнил, что на новые автомобили, произведенные в Канаде, пошлина составит 7%.
    Флаги Украины и Канады
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Импортная пошлина на подержанные автомобили, произведенные в Канаде, будет составлять 0%, независимо от страны, из которой ввозится транспортное средство в Украину, сообщил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

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    "Объясняю, что нулевая пошлина не на б/у авто, которые экспортируются из Канады, а на б/у авто происхождением (то есть, произведенные в Канаде)! А это 6 концернов, которые имеют там заводы…" — написал Назаренко на своей странице в Facebook.

    Facebook Олега Назаренко
    Комментарий Олега Назаренко

    При этом он уточнил, что на новые автомобили, произведенные в Канаде, пошлина составит 7%.

    Нововведение начнет действовать с августа 2017 года в рамках соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

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