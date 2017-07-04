Подержанные авто из Канады будут ввозить в Украину с нулевой пошлиной

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Импортная пошлина на подержанные автомобили, произведенные в Канаде, будет составлять 0%, независимо от страны, из которой ввозится транспортное средство в Украину, сообщил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

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"Объясняю, что нулевая пошлина не на б/у авто, которые экспортируются из Канады, а на б/у авто происхождением (то есть, произведенные в Канаде)! А это 6 концернов, которые имеют там заводы…" — написал Назаренко на своей странице в Facebook.

Facebook Олега Назаренко Комментарий Олега Назаренко

При этом он уточнил, что на новые автомобили, произведенные в Канаде, пошлина составит 7%.

Нововведение начнет действовать с августа 2017 года в рамках соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.