Подарки б/у украинскому флоту, как белый слон или чемодан без ручки

Диана Михайлова, независимый военный эксперт

Как известно, 2017 год был объявлен украинским военно-политическим руководством годом Военно-морских сил, поэтому прозвучавшая в эфире одного из украинских телевизионных каналов в интервью командующего ВМС ВСУ Игоря Воронченко информация о том, что Украина может получить корабли от западных союзников, была воспринята патриотической общественностью как должное и давно ожидаемое событие.

Между тем внимательный анализ ответа вице-адмирала на прямо поставленный вопрос о том, могут ли западные партнеры передать (продать) военные корабли, которые у них выводятся из активного состава и по возрасту вполне устроят Украину, что решило бы вопрос комплектации флота боевыми единицами, не внушает большого оптимизма.

Итак, Воронченко сказал (в переводе с украинского) следующее: "Это уже рассматривается. Это уже рассматривается. Одна группа офицеров ВМС Украины только что вернулась, не буду называть, из какой страны, … из-за рубежа — уже положительно рассмотрено одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу. Страны-партнеры, которые нам оказывают помощь, рассматривают этот вопрос как перспективный, по защите от угроз с морского направления".

Он также добавил, что Украина как транзитное государство должна обеспечить мирное плавание всех судов по Черному морю, и сейчас обсуждается вопрос о приобретении в частности минно-трального комплекса: "Украина транзитное государство и мы должны обеспечить мирное плавание всех судов по Черному морю. И одним тральщиком "Геническ", который мы забрали, не сможем решить весь этот спектр работы. Было рассмотрено несколько вариантов. Поэтому мы приняли решение, что за тот ресурс, который у нас есть, будем способны приобрести себе минно-тральный комплекс. То же самое прорабатывается по приобретению кораблей прибрежной зоны".

Упомянутые корабли прибрежной зоны (амер. — Littoral Combat Ship) и те же минно-тральные морские комплексы, как водится в украинской практике, были нужны еще вчера. Однако, даже несмотря на сверхсрочность и наступивший года ВМС, что должно благоприятствовать быстрому решению задач, только отправка группы на переговоры запланирована на сентябрь! До чего смогут договориться через полгода, тем более, неизвестно.

Чемодан без ручки

Вряд ли для большинства экспертов и обыкновенных любителей станет откровением, что любая военная новинка, тем более, для военно-морских сил, требует серьезного изменения многих флотских служб, подготовки личного состава, системы материально-технического обеспечения и т.д. Если же подходить с точки зрения имеющихся нормативных документов, то для начала необходимо принять новый образец на вооружение, чему, естественно, предшествует установленный теми же документами цикл испытаний. Потребуется для такого судна и соответствующая береговая инфраструктура, которая с учетом единичных экземпляром, станет для Украины уникальной. При этом советская техника, которую продолжают эксплуатировать ВМС Украины, всегда славилась неприхотливостью и простотой, чем выгодно отличалась от иностранных аналогов, которые придется обслуживать на соответствующем уровне.

Ярким примером тому является процесс приема в состав ВМС Украины двух бронекатеров типа "Гюрза-М" проекта 58155, который даже на завершающем этапе после прибытия их в базу флота, занял один год. При этом речь шла о сравнительно простой технике водоизмещением 30 т, которую еще с 2004 г. производит украинское предприятие ПАО "Ленинская кузница".

Если же вспомнить, что оба катера "Аккерман" и "Бердянск" были заложены еще в 2012 г., то становится понятным, что решение даже такой простейшей задачи потребовало нескольких лет кропотливой совместной работы многих коллективов промышленности и военных. При этом официальной информации о понесенных затратах нигде не приводится, хотя по опыту продажи аналогичных катеров в Узбекистан, они исчисляются миллионами долларов.

Что будет в случае получения совершенно незнакомой техники, иностранный разработчик и производитель которой находится на значительном удалении от территории воюющего государства, которым Украина именует себя для внешнеполитической аудитории, догадаться нетрудно.

Сказка про белого слона

Хорошо известна старая сказка о том, как раджа дарил не нравившемуся ему подданному любимого белого слона. Слон был уникальный, поэтому очень капризный и часто болел. "Счастливый" обладатель "подарка" вынужден был тратить на его содержание огромные средства, в результате его хозяйство приходило в упадок, попутно он терялся авторитет и высокое положение в общественной иерархии, ибо не мог достойно содержать драгоценный подарок и оправдать высокое доверие.

Итог рано или поздно был плохой – не справившийся с высочайшей задачей подданный впадал в нищету, отправлялся в изгнание, или на казнь в зависимости от настроения раджи.

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Для нынешней Украины, экономика которой и без того переживает не лучшие времена, подержанный иностранный военный корабль или судно, даже подаренные, сыграют роль именно такого "белого слона". Материальные, человеческие и финансовые ресурсы на его приемку, освоение и эксплуатацию потребуются немалые. Разумеется, если задача будет поставлена, она будет решаться с военной прямотой и усердием, но в рамках имеющихся знаний и способностей. Разумеется, будут загранкомандировки для обучения штатного состава и береговой команды. Скорее всего, будут приезжать на территорию Украины и представители фирм-изготовителей, даже если гарантийные обязательства уже истекли. Но все это будет стоить денег, и не украинских гривен, которых тоже становится все меньше и меньше, а иностранной валюты.

Очевидно, что любой корабль от "стран-партнеров" только увеличит расходы на эксплуатацию и он в любом случае будет старым, то есть, такой "подарок" будет скорее вреден, чем принесет пользу ВМС Украины.