ЗСТ между Украиной и Канадой заработает с 1 августа - посол

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Зона свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой начнет работать с 1 августа 2017 года, сообщил в четверг посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой стартует 1 августа. Канада направила нам ноту о завершении ратификационных процедур", — написал Шевченко в Twitter.

Спішу повідомити: вільна торгівля між Україною і Канадою стартує 1 серпня. Канада надіслала нам ноту про завершення ратифікаційних процедур pic.twitter.com/TwmBCvZJv5 — Andriy Shevchenko (@AShevch) 29 июня 2017 г.

Как сообщалось, 1 июня Канада вслед за Украиной завершила процедуры по ратификации соглашения о зоне свободной торговли. До этого Сенат Канады проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной.

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Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок.