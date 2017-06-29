ЗСТ между Украиной и Канадой заработает с 1 августа - посол

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Зона свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой начнет работать с 1 августа 2017 года, сообщил в четверг посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой стартует 1 августа. Канада направила нам ноту о завершении ратификационных процедур", — написал Шевченко в Twitter.
Спішу повідомити: вільна торгівля між Україною і Канадою стартує 1 серпня. Канада надіслала нам ноту про завершення ратифікаційних процедур pic.twitter.com/TwmBCvZJv5— Andriy Shevchenko (@AShevch) 29 июня 2017 г.
Как сообщалось, 1 июня Канада вслед за Украиной завершила процедуры по ратификации соглашения о зоне свободной торговли. До этого Сенат Канады проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной.
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Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок.