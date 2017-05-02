Украина, Британия и Канада выполнят наблюдательный полет над Россией

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Совместная миссия Канады, Великобритании и Украины с 2 по 6 мая выполнит наблюдательный полет над Белоруссией и Россией в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период со 2 по 6 мая совместная миссия Канады, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников республика Беларусь и Российская Федерация на канадском самолете наблюдения C130-J с аэродрома "Кубинка", — сказал Рыжков.

Он отметил, что во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета C130-J будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры.

C130-J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты. Это исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе. Договор также разрешает странам объединяться в группы (группы создали Россия — Белоруссия и Бельгия — Нидерланды — Люксембург).