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    Россия

    Военные инспекторы США и Франции выполнят наблюдательный полет над РФ

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    По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, с 27 февраля по 4 марта совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
    ОС-135Б
    wikipedia

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Совместная миссия США и Франции с 27 февраля по 4 марта выполнит наблюдательный полет над территорией России с аэродрома Хабаровск в рамках договора по открытому небу, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    facebook.com/Jarosław-Kaczyński
    FAZ: Качиньский о Европе - ядерной "сверхдержаве"

    "В рамках реализации международного договора по открытому небу в период с 27 февраля по 4 марта совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)", — сказал Рыжков.

    По его словам, во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

    Рыжков отметил, что самолет наблюдения ОС-135Б не предназначен для применения какого-либо оружия. Воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты. Это исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

    Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.

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