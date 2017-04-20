Большая война. В Пхеньяне готовятся к ядерному конфликту с США

РИА Новости Украина

Корейский полуостров балансирует на грани новой кровопролитной войны, жертвами которой, в случае использования ядерных вооружений, могут стать сотни тысяч, если не миллионы людей. США стягивают в регион стратегические вооружения и всерьез рассматривают возможность нанесения превентивного удара по КНДР, на что та грозится превратить всё вокруг в море огня. Столкновение неминуемо, и искра может проскочить в любой момент.

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Приблизительно так описывается ситуация в основных американских, европейских и азиатских СМИ. Единственным местом, где такой паники нет, остаётся, как ни парадоксально, Северная Корея.

Как удалось убедиться корреспонденту Sputnik Корея, побывавшему в Пхеньяне на мероприятиях по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ирсена, северокорейская столица живёт своей обычной жизнью и к ядерному войне с США явно не готовится.

SPUTNIK/ ANDREY OLFERT Пхеньян

Основная причина этого, пожалуй, в том, что северокорейские СМИ тщательно берегут нервные клетки своего народа и стараются не нагнетать и без того непростую ситуацию. К тому же в эти дни вся страна отмечает главный праздник — День Солнца — поэтому отвлекать людей на обсуждение проблемы, решение которой всё равно зависит исключительно от дипломатов, скорее всего, видится северокорейскому руководству попросту нерациональным.

SPUTNIK/ ANDREY OLFERT Пхеньян

Во-вторых, простые северокорейцы, по-видимому, уверены, что страна действительно обладает надёжными средствами ядерного сдерживания, и до войны дело не дойдет. Ну, а если дойдет, то она будет настолько разрушительной, что шансов выжить всё равно почти не будет, поэтому переживать на этот счёт смысла просто нет.

SPUTNIK/ ANDREY OLFERT Пхеньян

И люди, как обычно, спешат на работу, возвращаются с покупками домой, стоят в очередях, ожидая общественный транспорт, гуляют с семьёй и детьми, репетируют выступления к празднику, болтают с друзьями по пути на учебу, собираются на пикники и просто наслаждаются хорошей погодой, наконец-то пришедшей в Пхеньян.

Единственный признак готовности "стереть американских империалистов с лица земли" — это развешанные по городу плакаты с соответствующими лозунгами. Но они не доминируют в общей массе, и призывов выполнить задачи седьмого съезда партии по радикальному подъёму уровня жизни никак не меньше.

SPUTNIK/ ANDREY OLFERT Пхеньян

Даже самая "пугающая" часть праздничных мероприятий, прошедших в Пхеньяне — военный парад — вживую выглядит внушительно, но не так устрашающе, как может показаться с экрана телевизора. И те же северокорейские "коммандос", бодро маршировавшие по площади им. Ким Ирсена с грозным камуфляжем на лице, уже через полчаса после окончания парада расслабленно расходятся по домам.

SPUTNIK/ ANDREY OLFERT Пхеньян

А через час на площади остаются лишь отдельные группы людей, убирающих последние декорации и мусор, и Пхеньян возвращается к своему обычному размеренному темпу жизни, в котором дела военные занимают отнюдь не первостепенное значение.