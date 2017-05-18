Сенат Канады ратифицировал соглашение о свободной торговле с Украиной

КИЕВ, 18 мая — РАИ Новости Украина. Сенат Канады проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, сообщил в четверг вечером посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Великий украинский день в Канаде продолжается: Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной!", — написал Шевченко в своем Twitter.

По его словам, для завершения ратификации соглашения еще необходима подпись генерал-губернатора Канады.

Напомним, 11 июля 2016 во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

17 ноября прошлого года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", определив его как неотложный. Рада ратифицировала соглашение 14 марта 2017 года.

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Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок.