наверх
18.05.201723:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Сенат Канады ратифицировал соглашение о свободной торговле с Украиной

    (обновлено: )4
    Как сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, для окончательной ратификации соглашения осталось лишь получить подпись генерал-губернатора Канады.
    Флаги Украины и Канады
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 18 мая — РАИ Новости Украина. Сенат Канады проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, сообщил в четверг вечером посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

    Церемония подписания решения ЕС о безвизе для Украины. Видео
    Канал на Youtube Администрации президента Украины
    Церемония подписания решения ЕС о предоставлении Украине безвиза

    "Великий украинский день в Канаде продолжается: Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной!", — написал Шевченко в своем Twitter

    По его словам, для завершения ратификации соглашения еще необходима подпись генерал-губернатора Канады. 

    Напомним, 11 июля 2016 во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

    17 ноября прошлого года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", определив его как неотложный. Рада ратифицировала соглашение 14 марта 2017 года. 

    Читайте также — ЗСТ Украина-Канада: ждать ли прорыва

    Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вконтакте
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Заграничный паспорт
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском