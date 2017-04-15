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    Экономика

    Вступил в силу закон о соглашении по ЗСТ между Украиной и Канадой

    (обновлено: )5701
    Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.
    Флаги Украины и Канады
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. С субботы в Украине вступил в силу закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой.

    Флаг Канады
    wonderfulengineering.com
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    3 апреля президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения. Закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" 5 апреля.

    Переговоры по созданию ЗСТ между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года. Соглашение было заключено странами в июле 2016 года.

    Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок.

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