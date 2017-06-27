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    Трюдо считает неактуальным вопрос о безвизе между Украиной и Канадой

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    Визит Джастина Трюдо в Киев.Архивное фото
    Justin Trudeau/Facebook

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Вопрос введения безвизового режима Канадой для Украины на данный момент не актуален, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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    "Мы с нетерпением ожидаем, чтобы в будущем иметь конструктивный разговор о безвизовом режиме с Украиной, но пока об этом речь не идет", — сказал Трюдо в комментарии "Укринформу". 

    При этом он добавил, что этот вопрос часто обсуждается.

    "Во время моих разговоров с президентом Порошенко, во время общения между нашими чиновниками этот вопрос поднимается достаточно регулярно. Мы имеем надежную и подробную систему с четкими показателями, которых следует достичь для начала рассмотрения вопроса о безвизе", — отметил премьер-министр.

    По его словам, "Канада пытается иначе поддерживать друзей в сложное время".

    "Мы работаем над укреплением институтов, формированием гражданского общества, реформой судебной и правоохранительной систем, а также борьбой с коррупцией. Мы рады работать с Украиной по этим направлениям", — резюмировал Трюдо.

     

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