Трюдо считает неактуальным вопрос о безвизе между Украиной и Канадой

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Вопрос введения безвизового режима Канадой для Украины на данный момент не актуален, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы с нетерпением ожидаем, чтобы в будущем иметь конструктивный разговор о безвизовом режиме с Украиной, но пока об этом речь не идет", — сказал Трюдо в комментарии "Укринформу".

При этом он добавил, что этот вопрос часто обсуждается.

"Во время моих разговоров с президентом Порошенко, во время общения между нашими чиновниками этот вопрос поднимается достаточно регулярно. Мы имеем надежную и подробную систему с четкими показателями, которых следует достичь для начала рассмотрения вопроса о безвизе", — отметил премьер-министр.

По его словам, "Канада пытается иначе поддерживать друзей в сложное время".

"Мы работаем над укреплением институтов, формированием гражданского общества, реформой судебной и правоохранительной систем, а также борьбой с коррупцией. Мы рады работать с Украиной по этим направлениям", — резюмировал Трюдо.