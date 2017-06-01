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    Канада окончательно утвердила соглашение о свободной торговле с Украиной

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    По словам президента Петра Порошенко, с учетом ратификации Сенатом Нидерландов соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение имеет более чем символическое значение.
    Флаги Украины и Канады
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Генерал-губернатор Канады утвердил своей подписью соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой, сообщил президент Петр Порошенко.

    Глава государства добавил, что с учетом ратификации нидерландским Сенатом соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение имеет более чем символическое значение.

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    "И Канада, и Нидерланды фактически синхронно сделали решительный шаг на пути к формированию треугольника свободной торговли Украина – Канада – ЕС. После завершения всех формальных процедур, этот треугольник объединит три региона на двух континентах на основе общей преданности либеральным ценностям и идеям", — написал президент на своей странице в Facebook.

    Президент также отметил, что для Украины эти решения являются свидетельством результативности реформ, которые проводятся в стране.

    "Это лучший стимул для нас усиливать динамику внутренних преобразований. А для наших международных партнеров – мощный сигнал относительно изменений в Украине и открытое приглашение к взаимовыгодному сотрудничеству в интересах мира, стабильности и безопасности", — подчеркнул он.

    Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко также прокомментировал подписание торгового соглашения: "Соглашение о свободной торговле Украина-Канада получило королевскую согласие!" — написал он в своем Twitter.

    Читайте также — ЗСТ Украина-Канада: ждать ли прорыва

    Напомним, двумя неделями ранее Сенат Канады проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной. 

    Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок.

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