Канада и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Оттаве министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Канады Харджит Сейджан подписали договоренность о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает посольство Украины в Канаде.

Соглашение должно закрепить военное партнерство между странами и создать законодательное поле для тесного сотрудничества между вооруженными силами.

"Подписание договоренности важно для военного сотрудничества и будет способствовать налаживанию практических контактов с представителями оборонной промышленности Канады. Это позволит улучшить обеспечение ВСУ современной военной техникой и вооружением. Украинская сторона высоко ценит помощь, которую Канада совместно с союзниками предоставляет ВСУ", — заявил Степан Полторак после подписания соглашения.

По словам посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, договоренность определяет пять приоритетных направлений сотрудничества: оборонительные исследования, разработку и производство; материальное обеспечение; логистику; оборонную политику; военное образование.

— Andriy Shevchenko (@AShevch) 3 квітня 2017 р.

​Ранее СМИ сообщили, что Минобороны Украины и Канады планируют подписать межведомственное соглашение о сотрудничестве, направленном на открытие украинской стороне доступа к канадскому рынку оружия.