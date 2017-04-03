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    Канада и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

    (обновлено: )23203
    По словам министра обороны Украины Степана Полторака, подписание договоренности позволит улучшить обеспечение ВСУ современной военной техникой и вооружением.
    В Оттаве министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Канады Харджит Сейджан подписали договоренность о сотрудничестве в сфере обороны
    @AShevch

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Оттаве министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Канады Харджит Сейджан подписали договоренность о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает посольство Украины в Канаде.

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    Соглашение должно закрепить военное партнерство между странами и создать законодательное поле для тесного сотрудничества между вооруженными силами. 

    "Подписание договоренности важно для военного сотрудничества и будет способствовать налаживанию практических контактов с представителями оборонной промышленности Канады. Это позволит улучшить обеспечение ВСУ современной военной техникой и вооружением. Украинская сторона высоко ценит помощь, которую Канада совместно с союзниками предоставляет ВСУ", — заявил Степан Полторак после подписания соглашения.

    По словам посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, договоренность определяет пять приоритетных направлений сотрудничества: оборонительные исследования, разработку и производство; материальное обеспечение; логистику; оборонную политику; военное образование.

    ​Ранее СМИ сообщили, что Минобороны Украины и Канады планируют подписать межведомственное соглашение о сотрудничестве, направленном на открытие украинской стороне доступа к канадскому рынку оружия.

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