Соглашение о ЗСТ больше выгодно Канаде, чем Украине - эксперт

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Сенат Канады ратифицировал Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной во втором чтении. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Никольская. Она отметила, что соглашение после ратификации Сенатом должен подписать генерал-губернатор Канады.

Что предусматривает Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

"Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть динамику торговли. Конечно, в целом ратификация соглашения в экономическом плане выгодна для обеих стран и повышает экономический потенциал и внешний имидж страны. Но давайте посмотрим, какие объемы этой торговли. Около 300 млн долларов — это слишком маленький объем, если взять размеры наших стран… Экспорт из Украины уменьшается в течение последних лет, и поступления в валюте в Украину уменьшаются. Импорт очень сильно увеличивается. Если говорить о цифрах, то эта сделка больше выгодна Канаде, но хочу подчеркнуть, что Соглашение о ЗСТ выгодно обеим странам, и нашей стране тоже", — подчеркнул эксперт.

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