Отмена пошлин на авто из Канады: текст соглашения плохо читали - эксперт

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. С 1 августа между Украиной и Канадой начинает действовать зона свободной торговли. С того момента канадские автомобили с пробегом можно будет завозить с нулевой пошлиной. Такую новость распространили большинство украинских СМИ. Заявление о нулевой пошлине звучало также и от представителей власти.

О чем на самом деле идет речь в соглашении о ЗСТ между Украиной и Канадой, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

"В тарифном плане касательно канадских авто говорится об уменьшении пошлины не до 7%, а до 6,1%, но там нет разделения на новые и б/у автомобили, там вообще указан десятизначный код. Т.е. на все автомобили — б/у и новые — при импорте из Канады уменьшена пошлина до 6,1%. А что касается автомобилей из Украины, то как раз на новые автомобили из Украины в Канаду будет пошлина 7%, и на б/у автомобили, которые будут импортироваться из Украины в Канаду, пошлина полностью отменяется. Видно, наши депутаты и чиновники хотели позаботиться о собственниках стареньких "Таврий" и "Жигули", которые сейчас "массово" будут импортироваться в Канаду без пошлины и заполонят всю Канаду", — пошутил Назаренко.

По его словам, те народные депутаты, которые комментировали новость о якобы нулевой пошлине на автомобили из Канады, просто невнимательно читали текст соглашения, когда его ратифицировали.