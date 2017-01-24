Акциз на автомобили нужно отменить вообще – Назаренко

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Во вторник с 7-ми утра активисты частично перекрыли все въезды и выезды из Киева. А виной этому — затягивание процесса принятия законопроекта №5567, который касается урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования. Собственно он предусматривает введение "условного частичного освобождения от налогообложения".

Законопроект прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

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"Я хочу, чтобы акциз отменили вообще, потому что автомобили — это не подакцизный товар. Я хочу, чтобы пошлину на автомобили, отменили вообще, потому что мы подписали договор про свободную торговлю с ЕС, и по ней нулевая пошлина должна быть без всякого переходного периода. А сейчас, подумайте, это театр абсурда. Вместо того, чтобы потребовать у депутатов отмены полностью акциза и полностью пошлины, требуют узаконить схему, по которой некоторые автомобили можно будет завозить без налогов. Подумайте, кому это выгодно? Это выгодно прежде всего чиновникам, которые будут "крышевать" данную схему, это выгодно таможенникам, которые будут решать запускать или не запускать, это выгодно будет коммерсантам", — считает эксперт.