Политический кризис начался – финиш осенью. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Белорусский президент Александр Лукашенко может выступить реальным миротворцем между РФ и Украиной; премьер-министр Гройсман начал собственную политическую карьеру и готовится уйти в автономное плавание от президента Порошенко; осенью нас ждут глобальные кадровые изменения в правительстве – людей будут расставлять под грядующую президентскую избирательную кампанию. Об этом и многом другом говорили во время традиционной пятничной пресс-конференции "Политические итоги недели" в пресс-центре РИА Новости Украина.

"У Украины нет экономической политики"

В Киев с визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, который провел переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко. Сообщается, что теперь Украина будет экспортировать соседям-белорусам электроэнергию, страны будут совместно открывать предприятия и производить товары. Также Порошенко заявил, что уже в понедельник по телефону состоятся переговоры в нормандском формате.

REUTERS Valentyn Ogirenko Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

Визит Лукашенко – событие неординарное и оно становится еще более знаковым, если брать в расчет, что уходящую неделю Порошенко начинал на молдавско-украинской границе, затем побывал в Грузии, а еще и заглянул на учения Sea Breeze – 2017, напомнил политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Теоретически это могла бы быть очень положительная тенденция, поскольку такое региональное сотрудничество в рамках региона, субрегиона всегла было не лишним", – отметил эксперт, однако добавил, что это лишь теоретически.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

Практически же визит Лукашенко производит впечатление скомканного, неподготовленного, продолжил Рудяков: двухдневный официальный визит президента в соседнюю страну вдруг оказывается полудневным.

"Повестка дня двухсторонних отношений могла бы быть очень насыщенной, но она такой не есть и не будет. Для этого не готовы условия. То, что мы заявляем как возможные темы для переговоров – это формальные вещи", – сообщил политолог.

В экономике, считает он, могли бы быть серьезные вещи, но "Лукашенко несвободен в своей экономической политике, а у нас нет экономической политики".

"Дипломатии в Украине не существует"

Со скепсисом к визиту Лукашенко отнеслась политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко. По ее словам, на фоне практически отсутствия государственных визитов и небольшого количества официальных визитов с начала года, такое ощущение, что "происходит усиленное косметическое декорирования провала в украинской дипломатии, особенно после того, как (главе МИД) Климкину поставили задачу обеспечить присутствие Петра Порошенко в качестве гостя на саммите G20, но задача была провалена".

"И теперь происходят визиты и прием гостей только в рамках СНГ и бывшего Советского Союза. Это говорит о том, что, по большому счету, дипломатии в Украине не существует", – заявила эксперт.

Ни о чем не договорились в Грузии – и не могли договориться, и ни о чем не договорятся с Беларусью, уверена Дьяченко.

"26 апреля уже видились два президента, в годовщину Чернобыльской трагедии, и отбыли дежурными фразами. Не вижу никаких серьезных последствий этого (нынешнего) визита – ни для торговли этих двух государств, ни для региональной кооперации либо создания политических проектов", – сообщила эксперт.

Выход на рынки ЕврАзЭС и Евросоюза

Не согласился с коллегами политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он уверен, что визит Лукашенко в Украину – один из самых важных за последние полгода.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Руслан Бортник

"Он наполнен смыслом, много на что влияет. Между странами сформировались очень серьезные экономические, стратегические и тактические интересы. Беларусь выступает платформой проникновения украинских товаров не только на белорусский рынок, но и на рынок ЕврАзЭС – рынок России, Казахстана, других стран бывшего СССР", – заявил политолог, добавив, что "часто это происходит под видом белорусских товаров".

В то же время, продолжил эксперт, Беларусь рассматривает Украину как платформу для проникнования своих товаров на рынки Европейского Союза: "можно мечтать, что квоты от ЕС для Украины увеличатся, и тогда белорусские товары смогут попадать и на рынки ЕС".

Важный фактор, о котором упомянул Бортник: Белоруссия готова инвестировать в украинскую инфраструктуру, прежде всего – в порты. По словам политолога, в прошлом году через украинские порты Белоруссия начала получать иранскую нефть – от 80 до 600 тысяч тонн. И теперь Белоруссия хочет остаться в украинских портах – либо долгосрочной арендой, либо даже покупкой. Также беларусы заинтересованы в инвестициях в украинские железные дороги.

Будет ли "План Лукашенко" по Донбассу?

Но кроме чисто экономических вопросов, в визите Лукашенко есть и серьезная политическая составляющая, отметил Бортник.

"Лукашенко за 3 года показал пример очень эффективного политика. Использовать украинский кризис, чтобы выйти из изоляции, пройти дорогу от последнего диктатора Европы до миротворца, площадки для украинского урегулирования… Беларусь стала транзитным экономическом мостом между ЕС и РФ, перебрала на себя транзитные потоки, которыми раньше владела Украина", – сообщил политолог.

Кроме того, Беларусь с политической точки зрения является мостом между Украиной и РФ, может способствовать разрешению конфликта в Донбассе, подчеркивает эксперт: "в Украине Лукашенко выступает в роли переговорщика Путина, а в Москве выступает в роли переговорщика Порошенко".

"Многие говорят, что Лукашенко приехал со своим планом, как завершать конфликт в Донбассе", – сказал Бортник, добавив, что Лукашенко может быть очень эффективным переговорщиком.

facebook.com/president.gov.ua Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

В целом же, подытожил политолог, визит Лукашенок – очень важен, а дальнейшие отношения двух стран будут развиваться.

"Гройсман побеждает команду президента по очкам"

Другой важной темой недели стала яркая политическая активность премьер-министра Владимира Гройсмана, который в среду представил полугодовой отчет работы правительства. По словам главы Кабмина, удалось достичь серьезных успехов во многих сферах деятельности. Также Гройсман презентовал "Капитальный ремонт страны" – план приоритетных действий правительства до 2020 года.

Владимир Гройсман ведет свою игру – уже не как технический премьер, не как премьер с политическими амбициями, а как полноценный политический игрок, уверен Павел Рудяков. Он напомнил, что в свое время президент Леонид Кучма увольнял премьера Евгения Марчука за создание собственного политического имиджа, а сейчас уже Гройсман не создает, а создал свой политический имидж.

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"Ни о каком капитальном ремонте страны речь не идет. Сейчас руководитству страны, правительству скорее подходит лозунг, который в советское время изучали в школах – "До основания разрушим, а затем…". А что будет затем – никто не знал", – сказал эксперт, добавив, что в Советском Союзе получилось что-то затем – в частности, люди переехали из коммуналок в отдельные квартиры.

Гройсман играет в свою игру, и он в ней уже одержал несколько тактических побед над президентскими ребятами и лично над президентом, считает Рудяков: "и если сейчас очевидного преимущества нет, то очередной раунд, особенно сейчас, после внесения изменений в бюджет, за который проголосовала Верховная Рада, по сути, очков Гройсман набрал больше". И теперь к премьеру потянулись полусерьезные игроки, которые готовы стать серьезными в случае политических потрясений.

"Капремонт страны" как предвыборная программа

В случае с "Капитальным ремонтом страны" мы увидели параметры избирательной кампании, с которыми Гройсман, очевидно, формально закрепит собственные политические проект и бренд, прогнозирует Дьяченко. Но произойдет это все после того, как главу правительства гневно отправит в отставку "свой" же президент, добавляет она. И уже после этого Гройсман с чистой совестью возьмется за "автономную" политическую карьеру.

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"И то, что он сможет предъявить избирателю – это строительство дорог. Хорошо или плохо, со взятками и скандалами, но это происходит, и это очевидно станет главным посылом премьера, когда он освободится от своих обязательств внутри политической силы президента", – считает Дьяченко.

Три причины борьбы между АП и Кабмином, или Почему недовольны Гройсманом

Владимир Гройсман фактически начал свою избирательную кампанию, правда, не совсем понятно, куда именно, отметил Руслан Бортник. Впрочем, он предлагает "отмотать пленку" на год-полтора назад, когда Гройсман обещал отремонтировать дороги, обещал "черные сотни" на таможне – и где эти обещания?

"Это просто новая морковка, которую забрасывают подальше… Гройсман не способен на такой ("капитальный") ремонт, но ему и не дадут пиариться на этой теме", – уверен политолог.

В целом же борьба за пиар – одна из главных причин конфликта между администрацией президента и Кабинетом министров, считает Бортник: "открытого конфликта нет, но «терок» и непонимания много".

twitter.com/d_stoliarchuk Владимир Гройсман, 11 мая 2017

"Идет борьба на нескольких уровнях. Первый – экономический: борьба за экономические активы, за государственные предприятия, приватизацию. …

Вторая составляющая – политические амбиции. Попытки Гройсмана пиариться на минимальной зарплате, пенсии вызывает раздражение президента. Президент хочет видеть на этой должности такую губку-промокашку, исполнителя, который будет делать грязные вещи и аккумулировать на себе весь негатив. А пиарится на позитивах будет только президент, который только себя видит кандидатом в президенты от партии власти. Но Гройсман – это молодой амбициозный политик, который не хочет стать новым Яценюком – стать использованным и выброшенным с отрицательными рейтингами, поэтому он пытается бороться за свои рейтинги.

Третья составляющая – Гройсман строит свою вертикаль среди органов исполнительной власти. … Строит свою "команду" Гройсмана, а это вызывает раздражение как у Луценко, так и со стороны руководителей администрации президента, того же Ковальчука, и у господина Кононенко", – рассказал эксперт.

Борьба за рейтинг и западных партнеров

Сейчас конфликт между администрацией президента и правительством пребывает в латентной стадии, но идет по нарастающей, подчеркнул Павел Рудяков, "и даже за весну, начиная с середины марта и до начала лета, произошел целый ряд событий, которые показывают, что напряжение, по крайней мере между руководством Кабмина и ближайшим окружением президента есть, оно нарастает".

"Идет назревание, подготовка к открытой стадии конфликта. Которая в том числе сводится к тому, чтобы заручиться поддержкой западных партнеров…. Тут зреют большие события, которые осенью могут теоретически взорваться", – сообщил политолог, отметив, что президент и его окружение – ослабляются.

А Елена Дьяченко считает, что конфликт между АП и Кабмином происходит по пункту политического рейтинга.

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"Изначально Владимир Гройсман знал, на какую функцию его продвигают на главу правительства – на функцию оттягивания негатива от непопулярных реформ от президента на его персону. Как может, он с этой задачей справляется, но уже видны признаки начала собственной политической карьеры.

Я не думаю, что будут открытые конфликты, но приближается 2019 год, голосования по ряду реформ, которых требует МВФ, и очевидно, что с осени или с зимы президент начнет критиковать правительство за провал социальной политики или еще за что-то, чтобы самому с начала 2018 года, с весны стартануть, начать свою президентскую кампанию как человека, который решает проблемы, исправляет за всеми", – заявила политэксперт.

"Будут насыщать людьми, которые будут поднимать нужны флаги"

А говоря об уже новом политическом сезоне, Руслан Бортник спрогнозировал, что мы втянемся в кадровую ротацию.

"Кабмин может обновиться минимум на треть. … Осенью правительство начнут перекраивать – уже с прицелом на избирательную кампанию. Насыщать его теми людьми, которые будут поднимать нужные флаги во время избирательной кампании. И противостояние здесь будет достаточно жарким", – сделал прогноз политолог.