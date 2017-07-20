В день убийства Шеремета. Быстряков: в Украине запущен маховик террора

Евгений Стримов, Анна Лаба, РИА Новости Украина

Прошел год с тех пор, как известный журналист Павел Шеремет был убит взрывчаткой, заложенной в его машину. Несмотря на то, власть называла расследование убийства Шеремета "делом чести", следствие до сих пор не смогло идентифицировать виновных в убийстве, а также не предоставило доказательств ни по одной из возможных версий. Эта неспособность найти виновных создает чувство безнаказанности при убийстве журналистов.

"Я заметил, что в последнее время, в последние год-два, расшатывается моральная, что ли, обстановка и нагнетаются страсти, всевозможные страхи, с помощью непонятных персоналий, с помощью того факта, что очень много оружия гуляет в стране, очень много неадекватных людей, которые прошли АТО, и это сказалось на их психике", — сказал известный украинский композитор Владимир Быстряков в комментарии РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Владимир Быстряков

В связи с этим, считает композитор, обычные люди перестают чувствовать себя в безопасности.

"Потому что, как правило, закон не срабатывает. Яркие примеры этому – убийство Шеремета, убийство Бузины, которые до сих пор не раскрыты. Так что это все работает на нагнетание мрачной атмосферы, на нагнетание психоза, и в конце концов оно срабатывает на раскалывание общества. Потому что есть люди, которые злорадно к этому относятся – "убили, ага, значит, было за что". Есть люди, которые этому сочувствуют. Чем дальше я смотрю, конца и края этому нет", — сожалеет Быстряков.

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По его мнению, в стране запущен маховик террора.

"Он не тотальный, но местами проявляется, и непонятно, откуда людям ожидать неприятностей. Это взрывы машин, это убийства как знаковых людей, так и совершенно случайных. И я чувствую, что это кому-то очень нужно. Очевидно, есть режиссер всех этих действий, который дергает рычажки – это все не случайные вещи. И также неслучайно то, что, как правило, убийц и заказчиков не находят. Они либо не находятся, либо не доходят до адекватного приговора", — подчеркнул композитор.

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Быстряков считает, что кому-то нужно расшатывать обстановку, которая и без того неспокойная.

"Мы все живем на нервах, на вулкане, будем так говорить. Перспективы никто не видит, в связи с тем, что ухудшаются жилищные условия, увеличиваются платежки ЖКХ, отопления и так далее и тому подобное. И мы не видим из этого выхода. Плюс это усугубляется этими убийствами и терактами. Это приводит к тому, что градус психоза повышается", — констатирует известный украинский композитор.