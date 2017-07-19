Стал известен второй "меценат", внесший часть залога за Добкина

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Вторую часть залога за народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина в размере 20 млн грн внес бывший вице-премьер Борис Колесников, сообщила экс-нардеп Елена Бондаренко.

Накануне член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский внес за Добкина 30 млн гривен.

"Залог за Мишу Добкина внесли Вадим Новинский (30 млн) и Борис Колесников (20 млн)", — написала Бондаренко на своей странице в Facebook.

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Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест Михаила Добкина. 14 июля Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". Нардеп заявил, что сдал следователю все свои паспорта и не намерен покидать пределы Украины, но подчеркнул, что его передвижение по Украине не ограничено.

15 июля Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн грн. На внесение залога нардепу дали пять суток.

По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.