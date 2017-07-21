Безсмертный о деле Шеремета и "неуместном" визите Лукашенко в Киев

Часть расследования в убийстве Павла Шеремета, которая касается проведения допроса личностей, находящихся в России, может сделать это расследование абсолютно не подъемным, считает бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, экс-посол Украины в Белоруссии Роман Безсмерный.

Политик подчеркнул, что существует такое понятие, как неполнота проведения следствия.

Отдельно Безсмертный отметил визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Киев в годовщину убийства Павла Шеремета.

"Недопустимо было делать эти вещи в день годовщины убийства Павла Шеремета", — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Читайте также: Дело Шеремета: "Хотите в ЕС? Найдите убийц!"

Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.