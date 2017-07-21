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    Безсмертный о деле Шеремета и "неуместном" визите Лукашенко в Киев

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    Годовщина убийства Павла Шеремета (309)

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    По мнению бывшего посла Украины в Белоруссии, визит Александр Лукашенко в Киев, совпавший с годовщиной убийства белорусского журналиста Павла Шеремета, работавшего в Украине и России, является ошибкой.
    Канал на Youtube NewsOne

    Часть расследования в убийстве Павла Шеремета, которая касается проведения допроса личностей, находящихся в России, может сделать это расследование абсолютно не подъемным, считает бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, экс-посол Украины в Белоруссии Роман Безсмерный.

    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    strana.ua
    Годовщина убийства Шеремета. У МВД стерли надписи "Хто вбив Павла?"

    Политик подчеркнул, что существует такое понятие, как неполнота проведения следствия.

    Отдельно Безсмертный отметил визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Киев в годовщину убийства Павла Шеремета.

    "Недопустимо было делать эти вещи в день годовщины убийства Павла Шеремета", — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

    Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". 

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    Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны

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