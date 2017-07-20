Журналистский Марш в память о Шеремете. Услышит ли власть?

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

На пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где и взорвался год назад автомобиль с журналистом, люди стали собираться еще задолго до назначенного времени акции в память Павла Шеремета. На перекрестке был установлен баннер с вопросом "Прошел год. Кто убил Павла?" и фотографией улыбающегося Павла, играла музыка, которую тот любил, горели лампадки, на асфальте лежали букеты.

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Почтить память Шеремета пришли и бывшие журналисты, а ныне депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко. На месте убийства возложила цветы и посол США в Украине Мари Йованович.

Почти полным составом пришли журналисты "Украинской правды", с которой тесно сотрудничал Шеремет. Отличить их в толпе можно было по черным футболкам с надписью "Кто убил Павла?".

twitter.com/alexrbchn "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета

Страх и беззащитность

Главный редактор "УП" Севгиль Мусаева-Боровик уверена, что имя убийцы обязательно станет известно.

"Возможно, не при этом президенте Украины, возможно, не при этом генеральном прокуроре или главе Национальной полиции, или главе Министерства внутренних дел, но рано или поздно мы все таки узнаем, кто кто это сделал и зачем. Потому что это имело последствия для всего журналистского сообщества в Украине. Когда сейчас я спрашиваю, как вы переживаете это, или меня спрашивают, известны какие-то подробности, я испытываю страх. Убили не только Павла — выстрелили по всем независимым журналистам по всей стране. До тех пор, пока мы не будем знать фамилий (убийц — Ред.), мы не успокоимся. Мы не сможем ни жить спокойно, ни работать, пока убийцы не будут установлены", — сказала главный редактор "УП".

Севгиль не смогла сдержать слез, вспоминая убитого коллегу, и призналась, что прошедший год был очень тяжелым для журналистов "УП", поскольку палитра чувств, которые они испытывали, была очень насыщенной.

"Это и беззащитность. И боль, такая, что ты не можешь дышать. И беспомощность. И отчаяние. Конечно, нам было очень сложно, это отразилось и на нашей работе", — предельно откровенно рассказала Севгиль.

@ChristopherJM Шествие к годовщине убийства Павла Шеремета у здания МВД

Нужно еще одно расследование

У журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко затруднился ответить на вопрос, действительно ли заказчики и исполнители убийства его друга и коллеги Павла Шеремета будут найдены.

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"Я знаю только, что за год следователи, которых, кажется, президент Украины назвал "40 лучших следователей Украины" не смогли даже найти подозреваемого… Мне трудно сказать, почему они этого не сделали, эти лучшие следователи: потому что не могли, или по другим причинам. Это тема для еще одного расследования", — считает Андрушко.

На акции были не только представители СМИ, которые сейчас в чести у власти. Почтить память друга и коллеги пришел и журналист Руслан Коцаба.

"Власть пытается нас расколоть. Но здесь мы должны действовать единым кулаком", — уверен Коцаба.

Шеф-редактор "Радио Вести" Адрей Блинов, считает, что при действующей власти убийцы точно не будут названы, свидетельством тому многочисленные факты, что ни разу за всю новейшую историю Украины такого не происходило.

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"Убийство Шеремета стало определенной датой отсчета для украинских журналистов. Во-первых, напоминающая об опасности профессии, а во-вторых, говорящая о том, что преступления против журналистов и журналистики в стране являются безнаказанными. В мире в прошлом году убили 76 журналистов, но что касается украинской ситуации, то у нас, к сожалению, дело не только в убийствах. Самое страшное, что есть случаи прямого давления на каналы: одно из самых громких — поджог "Интера", те же угрозы NewsONE, та же попытка посадить Гужву. И это все происходит при неком даже потворстве элиты. Понятно, что если элита в значительной мере поддерживает именно это движение народных масс, журналистика в этой ситуации является простым отражением — зеркалом — такого общества", — уверен Андрей Блинов.

Совершенно неожиданной оказалась встреча с киевским бизнесменом Гариком Корогодским, человеком уж слишком далеким от политики. Он признался, что не был близко знаком с Шереметом, но говорят, тот был неплохим человеком. А на акцию Гарик пришел послушать Dire Straits, оказывается, и Павел любил эту британскую группу.

twitter.com/ukrpravda_news "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета

Марш вопросов без ответов

Затем журналисты выстроились в колонну, во главе которой были представители Amnesty International, за ними коллеги Шеремета из "УП", и с плакатами "Кто убил Павла?" двинулись к Администрации президента на Банковую. Участники марша отмечали свой путь, трафаретами нанося надписи черной краской с главным вопросом, ответ на который они хотят получить от власти и следствия.

У здания Администрации президента участники потребовали более быстрого и эффективного расследования убийства Шеремета. Журналисты хотят, чтобы были названы не только исполнители, но и организаторы и заказчики этого преступления.

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"На данный момент у нас нет никакой информации, кроме той, которую мы получили на следующий день после убийства. Прошел год, а мы не знаем ни кто это реализовал, ни кто это исполнил, ни заказчиков, ни соучастников. Мы даже не можем утверждать — это только пророссийские силы, или это изнутри страны. В этой ситуации это большой знак вопроса ко всем тем органам, которые не смогли создать единый штаб, который мог бы расследовать это дело, которые начинали с того, что конкурировали друг с другом, пытались пиариться на этом деле. Я надеюсь, что та работа, которая сделана следственной группой в Национальной полиции, не исчезнет. Но мы видели, что и там есть проблемы, учитывая, какие журналистские расследования были сделаны, и какие были собраны материалы… Сейчас понятно, что расследование убийства сейчас не является приоритетным ни для главы государства, ни для Национальной полиции, ни для Службы безопасности, ни для Генеральной прокуратуры", — заявил собравшимся на акцию журналистам народный депутат Мустафа Найем.

Затем колонна пришла к зданию Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины на улице Богомольца. На дверях проходной они вывесили большой плакат с портретом Шеремета и надписью "Кто убил Павла?", и нанесли черные прямоугольники с надписью "Кто убил Павла?" на плитку возле проходной МВД и Нацполиции.

Не прошло и часа, после того, марш завершился, и дворники стерли все надписи с неудобным вопросом с плитки перед зданием МВД. Но зато стало известно, что руководство Нацполиции намерено обнародовать второй отчет по расследованию убийства Шеремета до конца 2017 года.