Хроника 21 июля: Лукашенко в Киеве, заявления Германии по Донбассу

president.gov.ua

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Встреча Лукашенко и Порошенко: заявления, обмороки и полуголая женщина

В Киев с визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, который провел переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко. Сообщается, что теперь Украина будет экспортировать соседям-белорусам электроэнергию, страны будут совместно открывать предприятия и производить товары. Также Порошенко заявил, что уже в понедельник по телефону состоятся переговоры в нормандском формате.

Во время встречи Лукашенко и Порошенко в зал выбежала полуобнаженная девушка со смуглой кожей. На ее оголенной груди была надпись. Позднее стало известно, что девушка — активистка Femen Анжелина Диаш. Как пишет "Страна", девушка была замечена в участии на многих акциях движения.

Организатор и лидер движения Femen Анна Гуцол следом объяснила, что своей акцией движение Femen выразило свое отношение к визиту президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину. Оголившейся при двух президентах активистке Femen грозит тюрьма.

Во время выступления на брифинге Александра Лукашенко и украинского гаранта Конституции 61-летний председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко потерял сознание.

Спецкор издания "Страна" погибла в ДТП

В ДТП в Одесской области погибла спецкорреспондент интернет-издания "Страна.ua" Стася (Анастасия) Рафал, сообщил главный редактор сайта Игорь Гужва.

ДТП произошло близ села Троицкое Одесской области. По данным "Страны", микроавтобус, в котором в Одессу ехала Рафал, врезался в грузовой автомобиль, неожиданно притормозивший на средней полосе трассы.

strana.ua На месте ДТП, в котором погибла Стася Рафал

Коллега Анастасии Рафал Валерия Ивашкина опубликовала информацию о трагедии в Одесской области.

"Сидели в ряду за водителем: слева бабушка, посредине я, справа Стася. Катя за ней в следующем ряду. Задремали. Вдруг сквозь сон чувствую резкий тормоз, потом удар. Нас несёт дальше на тормозах. Я схватила бабушку — слава Богу, бабушка цела. Разворачиваюсь направо — а там пусто. От удара Стася вместе с креслом вылетели на дорогу", — написала Ивашкина на своей странице в Facebook.

Она отметила, что выбежала к Рафал, однако журналистка не реагировала. После приезда машины скорой помощи медики констатировали смерть.

АТО: новые обстрелы, погибшие военные

Пятеро украинских силовиков погибли в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили восемь военных, один боец попал в плен, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

В субботу пресс-центр штаба АТО сообщил, что за прошедшие сутки в результате обстрелов в Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения.

Обстрел Марьинки: ранены 4 местных жителя, среди них — ребенок и подросток

В результате обстрела в Марьинке получила ранение 56-летняя женщина, сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский. Женщину доставили в Кураховскую больницу, ее состояние стабильное.

Кроме того, как уточнил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз, в результате обстрела Марьинки ранены четверо местных жителей: "Женщина — осколочное ранение бедра, парень (19 лет), подросток (13 лет) — многочисленные осколочные поражения, и ребенок (3 года) — осколочное ранение в живот. Все пострадавшие доставлены в больницу в Курахово".

ОБСЕ: число жертв среди населения в Донбассе увеличилось на 50%

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что число жертв мирного населения в результате боевых действий в Донбассе с 1 января по 21 июля увеличилось на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

"За период этого года мы подтвердили более 320 случаев жертв среди мирного населения, 59 были убиты и более 260 ранены. По сравнению с таким же периодом прошлого года наблюдается 50-процентное увеличение", — сказал Хуг.

Германия: перемирие в Донбассе провалено, политический процесс — под угрозой

МИД ФРГ заявил о провале перемирия, которое было введено в Донбассе 24 июня. Как говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства, "у сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня".

Также в заявлении говорится, что дальнейшая эскалация военного конфликта на востоке Украины грозит полной остановкой политического процесса в рамках урегулирования.

ГПУ: дело против Вилкула и "дело 9 мая в Днепре"

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о неуплате сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александром Вилкулом налогов в особо крупном размере. Об этом журналистам в Днепре сказал генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, дело открыто в пятницу. Генпрокурор сообщил, что если депутат уплатит все необходимые налоги, то не будет привлечен к уголовной ответственности.

Кроме этого Луценко заявил, что десять дел участников массовых беспорядков 9 мая в Днепре уже направлены в суд. По его словам, готовятся обвинительные акты в отношении организаторов беспорядков. Также следствие проверяет возможную причастность к инциденту народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

На турбазе в Закарпатье погиб ребенок из Киевской области

На базе отдыха в поселке Лушморы Перечинского района Закарпатской области погиб 12-летний мальчик, который приехал отдыхать в Киевской области. По факту гибели ребенка начато уголовное производство.

Охрана одесского супермаркета жестоко избила покупательницу — СМИ

Охранники одного из одесских супермаркетов избили покупательницу, забывшую залатить за взятый в торговом зале чай, сообщило местное издание Odessa.net.ua.

"Женщина случайно забыла оплатить за чай. Когда это обнаружилось, покупательница сразу объяснила, что забыла заплатить и готова рассчитаться за товар. Однако охранники завели её в подсобное помещение и избили, а один — в завершение плюнул в лицо пострадавшей", — говорится в сообщении.

Под Харьковом подорвали банкомат "ПриватБанка"

В Харьковской области неизвестные взорвали и ограбили банкомат "Приватбанка", сообщил отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области. Правоохранители выяснили, что около 4:00 утра трое неизвестных, одетых в темную одежду (один был в маске, а двое — в мотоциклетных касках), неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и похитили кассеты с денежными средствами на сумму более 45 тыс. грн.

В России запретили анонимайзеры

Госдума РФ приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров).