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    Фотоленты

    Под Харьковом подорвали банкомат "ПриватБанка"

    (обновлено: )15910
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    sq.com.ua
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    sq.com.ua
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    sq.com.ua
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    sq.com.ua
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    sq.com.ua
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    sq.com.ua
    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    sq.com.ua

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    В Харьковской области неизвестные взорвали и ограбили банкомат "Приватбанка", сообщает отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков

    Информация о происшествии, произошедшем в магазине в селе Покотиловка вблизи Харькова, поступила в дежурную часть Харьковского отдела полиции в птяницу, 21 июля, около 4:21.

    Правоохранители выяснили, что около 4:00 утра трое неизвестных, одетых в темную одежду (один был в маске, а двое — в мотоциклетных касках), неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и похитили кассеты с денежными средствами на сумму более 45 тыс. грн.

    Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному преступлению.

    Напомним, в конце июня в Харьковской области группа неустановленных лиц подорвала банкомат "ПриватБанка".

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