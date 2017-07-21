Под Харьковом подорвали банкомат "ПриватБанка"

В Харьковской области неизвестные взорвали и ограбили банкомат "Приватбанка", сообщает отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Информация о происшествии, произошедшем в магазине в селе Покотиловка вблизи Харькова, поступила в дежурную часть Харьковского отдела полиции в птяницу, 21 июля, около 4:21.

Правоохранители выяснили, что около 4:00 утра трое неизвестных, одетых в темную одежду (один был в маске, а двое — в мотоциклетных касках), неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и похитили кассеты с денежными средствами на сумму более 45 тыс. грн.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному преступлению.

Напомним, в конце июня в Харьковской области группа неустановленных лиц подорвала банкомат "ПриватБанка".