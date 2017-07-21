МИД ФРГ пригрозил остановкой политического процесса по Донбассу

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Дальнейшая эскалация военного конфликта на востоке Украины грозит полной остановкой политического процесса в рамках урегулирования, говорится в распространенном заявлении МИД ФРГ.

"Мы призываем все стороны немедленно реализовать имеющиеся договоренности. В противном случае они рискуют получить эскалацию военного конфликта, (которая приведет к) смерти множества людей, и полную остановку политического процесса", — говорится в заявлении.

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В четверг, 20 июля, Минобороны Украины сообщило о гибели девятерых военных за сутки в Донбассе.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.