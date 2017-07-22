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    Общество

    Появились новые данные о гибели спецкора "Страны"

    (обновлено: )39101
    Как сообщила коллега Анастасии Рафал, спецкор ехала в микроавтобусе в ряду за водителем, в момент дорожно-транспортного происшествия от удара она с креслом вылетела на дорогу.
    Журналистка Анастасия Рафал
    Facebook Стася Рафал

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Коллега погибшего при ДТП спецкора издания "Страна.ua" Анастасии Рафал Валерия Ивашкина опубликовала информацию о трагедии в Одесской области.

    Ранее сообщалось, что Анастасия (Стася) Рафал погибла в результате ДТП около 4 утра 22 июля в Одесской области на трассе Киев-Одесса около села Троицкое. Сообщалось, что микроавтобус, в котором в Одессу ехала Рафал, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил в средней полосе трассы. 

    strana.ua
    На месте ДТП, в котором погибла Стася Рафал

    "Сидели в ряду за водителем: слева бабушка, посредине я, справа Стася. Катя за ней в следующем ряду. Задремали. Вдруг сквозь сон чувствую резкий тормоз, потом удар. Нас несёт дальше на тормозах. Я схватила бабушку — слава Богу, бабушка цела. Разворачиваюсь направо — а там пусто. От удара Стася вместе с креслом вылетели на дорогу", — написала Ивашкина на своей странице в Facebook.

    Пост Валерии Ивашкиной

    Она отметила, что выбежала к Рафал, однако журналистка не реагировала. После приезда машины скорой помощи медики констатировали смерть.

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