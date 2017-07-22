Спецкор сайта "Страна" погибла в ДТП в Одесской области

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В ДТП в Одесской области погибла спецкорреспондент интернет-издания "Страна.ua" Стася (Анастасия) Рафал, сообщил главный редактор сайта Игорь Гужва.

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"Очень больно об этом писать… Сегодня в аварии в Одесской области погибла наша Стася Рафал… Светлая память", — написал Гужва на своей странице в Facebook.

Facebook Игоря Гужвы Комментарий Игоря Гужвы

Рафал начала печататься на "Стране" с февраля 2016 года.

Подробности смертельной аварии пока не сообщаются.