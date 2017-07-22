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    Спецкор сайта "Страна" погибла в ДТП в Одесской области

    (обновлено: )83
    О гибели корреспондента сообщил главный редактор "Страны" Игорь Гужвы. Подробности аварии пока не сообщаются.
    Журналистка Анастасия Рафал
    Facebook Стася Рафал

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В ДТП в Одесской области погибла спецкорреспондент интернет-издания "Страна.ua" Стася (Анастасия) Рафал, сообщил главный редактор сайта Игорь Гужва. 

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    "Очень больно об этом писать… Сегодня в аварии в Одесской области погибла наша Стася Рафал… Светлая память", — написал Гужва на своей странице в Facebook.

    Facebook Игоря Гужвы
    Комментарий Игоря Гужвы

    Рафал начала печататься на "Стране" с февраля 2016 года.

    Подробности смертельной аварии пока не сообщаются. 

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