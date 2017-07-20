В России снимут фильм, как тело Цоя после ДТП везли в Санкт-Петербург

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Режиссер Алексей Учитель снимет фильм "Цой" о том, как родственники и близкие знаменитого музыканта Виктора Цоя везли его тело до Санкт-Петербурга после трагической аварии под Тукумсом в Латвии, сообщил в четверг Учитель на защите проектов компаний, не являющихся лидерами производства, в "Фонде кино".

"Проект, который я задумал и который я буду делать как режиссер, очень давно… Цой — это легенда, шаман, который в умах и подрастающего поколения, и более старшего", — сказал режиссер.

По его словам, он хочет создать картину без актера, который играл бы роль Цоя. Фильм расскажет о том, как автобус с близкими и знакомыми музыканта вез его тело до Санкт-Петербурга. При этом главным героем станет водитель, который сбил Цоя.

В кинокартине будут звучать песни группы "Кино", так как студии Учителя "Рок" принадлежат права на восемь композиций коллектива. Бюджет картины составит 150 миллионов рублей, 60 миллионов рублей просят у "Фонда кино" на безвозвратной основе и 30 миллионов рублей на возвратной.

Ранее сообщалось, что фильм о малоизвестных фактах биографии Цоя снимет режиссер Кирилл Серебренников. Картина расскажет о том, как молодой музыкант записывает свой новый альбом. Как уточнил РИА Новости продюсер картины Илья Стюарт, съемки скоро начнутся в Санкт-Петербурге.

"История Цоя у Серебренникова — это история семнадцатилетнего парня, а у нас конец пути. Тематически они не пересекаются", — подчеркнул Алексей Учитель.

Сын режиссера Илья Учитель также представил "Фонду кино" проект своего фильма о советском футболисте Эдуарде Стрельцове. "Мы давно задумали этот проект… Это человек удивительного таланта и драматической судьбы", — сказал он.

Режиссер уточнил, что сюжет будет разворачиваться во время "оттепели", где Стрельцова представят стилягой как в жизни, так и на поле. В настоящее время создатели картины ведут переговоры с французским каналом Canal+, у которого большой опыт по съемкам футбольных матчей. Консультантом проекта выступил российский футболист Александр Мостовой.