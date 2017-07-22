Авария в Киеве: в ДТП пострадал мужчина с водительскими правами США

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на пересечении улиц Ахматовой и Григоренко произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали оба водителя транспортных средств.

"ДТП в Киеве на Ахматова — Григоренко: пострадали оба водителя участвующих авто в ДТП, а именно Honda и Nissan. Они были госпитализированы каретами скорой помощи", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

dtp.kiev.ua в Facebook В Киеве столкнулись Nissan и Honda

Уточняется, что водитель Honda взял данное авто в аренду и был с правами США.

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