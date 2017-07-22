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    Киев

    Авария в Киеве: в ДТП пострадал мужчина с водительскими правами США

    (обновлено: )21120
    Сообщается, что при столкновении пострадали водители Honda и Nissan. Они госпитализированы. По данным СМИ, водитель Honda взял данное авто в аренду и был с правами США.
    В Киеве столкнулись Nissan и Honda
    dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на пересечении улиц Ахматовой и Григоренко произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали оба водителя транспортных средств.

    "ДТП в Киеве на Ахматова — Григоренко: пострадали оба водителя участвующих авто в ДТП, а именно Honda и Nissan. Они были госпитализированы каретами скорой помощи", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

    dtp.kiev.ua в Facebook
    В Киеве столкнулись Nissan и Honda

    Уточняется, что водитель Honda взял данное авто в аренду и был с правами США.

    Ранее сообщалось, что cпецкор сайта "Страна" погибла в ДТП в Одесской области.

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