КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Во вторник утром в Харькове на Окружной произошло ДТП, в результате которого автомобиль и его водителя разорвало на части, сообщает местное издание NewsRoom.

"Двигаясь со стороны Клочковской в сторону улицы Лагерной автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением неустановленного водителя выехал на полосу встречного движения, а затем врезался на обочине в столб линии электропередачи с последующим опрокидыванием в кювет", — рассказал замначальника отдела специальных мероприятий УПД ГУНП в Харьковской области Олег Никоненко.

NewsRoom Жуткое ДТП в Харькове: автомобиль с водителем разорвало на части

По его словам, личность погибшего пока не установлена, так как его сложно идентифицировать. По предварительной информации, водителю на вид около 60 лет.

Документов на месте аварии кроме страховки правоохранители на данный момент не нашли.

"Автомобиль очень сильно деформирован, а человека, можно сказать, разорвало на части", — отметил Никоненко.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа полиции.