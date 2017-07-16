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    Киев

    Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклисту оторвало руку

    (обновлено: )26201
    Согласно информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло двое мотоциклистов. Авария произошла на улице Борщаговской возле трамвайной остановки "Политехническая".
    ДТП в Киеве
    ТСН

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье, 16 июля, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло двое мотоциклистов. Об этом сообщает ТСН.uа.

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    Авария произошла на улице Борщаговской возле трамвайной остановки "Политехническая". В результате ДТП одному из мотоциклистов оторвало руку, она лежала в ста метрах от мотоцикла.

    На месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.

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