Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклисту оторвало руку

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье, 16 июля, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло двое мотоциклистов. Об этом сообщает ТСН.uа.

Авария произошла на улице Борщаговской возле трамвайной остановки "Политехническая". В результате ДТП одному из мотоциклистов оторвало руку, она лежала в ста метрах от мотоцикла.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.