Стали известны подробности гибели спецкора "Страны"

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. ДТП, в котором погибла спецкор сайта "Страна.ua" Анастасия (Стася) Рафал, произошло близ села Троицкое Одесской области, сообщает издание.

"Около 4 утра 22 июля в Одесской области на трассе Киев-Одесса около села Троицкое погибла специальный корреспондент интернет-газеты "Страна" Стася Рафал", — говорится в сообщении.

По данным издания, микроавтобус, в котором в Одессу ехала Рафал, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил в средней полосе трассы.

Прибывшая "скорая" констатировала смерть. Сейчас на месте аварии работает полиция.

Ранее о гибели спецкора сообщил главный редактор "Страны" Игорь Гужва.