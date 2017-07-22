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    Происшествия

    Стали известны подробности гибели спецкора "Страны"

    (обновлено: )25307
    Предварительно установлено, что микроавтобус, в котором Стася Рафал ехала в Одессу, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил в средней полосе трассы.
    Микроавтобус, в котором погибла спецкор Страны Стася Рафал
    Страна

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. ДТП, в котором погибла спецкор сайта "Страна.ua" Анастасия (Стася) Рафал, произошло близ села Троицкое Одесской области, сообщает издание.

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    "Около 4 утра 22 июля в Одесской области на трассе Киев-Одесса около села Троицкое погибла специальный корреспондент интернет-газеты "Страна" Стася Рафал", — говорится в сообщении.

    По данным издания, микроавтобус, в котором в Одессу ехала Рафал, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил в средней полосе трассы. 

    Прибывшая "скорая" констатировала смерть. Сейчас на месте аварии работает полиция.

    Ранее о гибели спецкора сообщил главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

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