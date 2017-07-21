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    ОБСЕ: число жертв среди населения в Донбассе увеличилось на 50%

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (17)

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    Как сообщил Александр Хуг, за период этого года ОБСЕ подтвердили более 320 случаев жертв среди мирного населения, 59 были убиты и более 260 ранены.
    Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что число жертв мирного населения в результате боевых действий в Донбассе с 1 января по 21 июля увеличилось на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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    "За период этого года мы подтвердили более 320 случаев жертв среди мирного населения, 59 были убиты и более 260 ранены. По сравнению с таким же периодом прошлого года наблюдается 50-процентное увеличение", — сказал Хуг.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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