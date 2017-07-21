Пятеро военных погибли в зоне АТО за сутки - Минобороны

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Пятеро украинских силовиков погибли в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили восемь военных, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий пятеро военнослужащих погибли, восемь наших военных получили ранения… Кроме того, один наш военный попал в плен, украинская власть будет прилагать все усилия, чтобы вернуть военного домой", — заявил он.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.