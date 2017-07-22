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    Общество

    ГПУ ищет доказательства причастности Вилкула к побоищу 9 мая в Днепре

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    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты (261)

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    Генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе брифинга в Днепре сообщил, что готовятся обвинительные акты в отношении организаторов беспорядков в городе в День победы.
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    Стычка во время Марша Победы в Днепре
    informator.dp.ua
    Александр Вилкул
    Пресс-служба Александра Вилкула

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Десять дел участников массовых беспорядков 9 мая в Днепре уже направлены в суд, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    По его словам, готовятся обвинительные акты в отношении организаторов беспорядков. Также следствие проверяет возможную причастность к инциденту народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, передает Радио Свобода

    Стычка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН
    Днепр: эхо 9 мая

    "По делу 9 мая мы достаточно успешно двигаемся вперед. Все организаторы и финансисты этой стычки были установлены и сейчас привлекаются к ответственности. Изучается роль народного депутата Вилкула", — сказал Юрий Луценко.

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    Он также добавил, что пока доказательств "недостаточно для объявления подозрения".

    В то же время Луценко напомнил, что Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о неуплате Вилкулом налогов в особо крупном размере.

    Генпрокурор призвал горожан, которые располагают информацией относительно событий на День победы, дать показания.

    В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

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    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.

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