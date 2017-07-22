ГПУ ищет доказательства причастности Вилкула к побоищу 9 мая в Днепре

1 / 2 informator.dp.ua Пресс-служба Александра Вилкула

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Десять дел участников массовых беспорядков 9 мая в Днепре уже направлены в суд, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, готовятся обвинительные акты в отношении организаторов беспорядков. Также следствие проверяет возможную причастность к инциденту народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, передает Радио Свобода.

"По делу 9 мая мы достаточно успешно двигаемся вперед. Все организаторы и финансисты этой стычки были установлены и сейчас привлекаются к ответственности. Изучается роль народного депутата Вилкула", — сказал Юрий Луценко.

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Он также добавил, что пока доказательств "недостаточно для объявления подозрения".

В то же время Луценко напомнил, что Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о неуплате Вилкулом налогов в особо крупном размере.

Генпрокурор призвал горожан, которые располагают информацией относительно событий на День победы, дать показания.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

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Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.