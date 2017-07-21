Охрана одесского супермаркета жестоко избила покупательницу - СМИ

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Охранники одного из одесских супермаркетов избили покупательницу, забывшую залатить за взятый в торговом зале чай, сообщает местное издание Odessa.net.ua.

"Женщина случайно забыла оплатить за чай. Когда это обнаружилось, покупательница сразу объяснила, что забыла заплатить и готова рассчитаться за товар. Однако охранники завели её в подсобное помещение и избили, а один — в завершение плюнул в лицо пострадавшей", — говорится в сообщении.

Семья одесситки решила обратиться в полицию, чтобы наказать виновных. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведётся расследование.

Как отмечается, руководство магазина отрицает факт избиения и отказывается предоставить запись с камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в селе Гришино Покровского района Донецкой области 19-летнего Михаила Голубенко и его отца избили односельчане, поводом для избиения стала проукраинская позиция парня.