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    Обстрел Марьинки: ранены 4 местных жителя, в том числе ребенок и подросток

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (21)

    (обновлено: )29
    По данным заместителя председателя Донецкой ВГА Игоря Стокоза, в результате обстрелов ранения получили 56-летняя женщина, 19-летний парень, 13-летний подросток и 3-летний ребенок. У всех - осколочные ранения.
    Последствия обстрела Марьинки. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В результате обстрела в Марьинке получила ранение 56-летняя женщина, сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.

    "В Марьинке 56-летняя женщина получила осколочное ранения бедра. Мина или снаряд (утром специалисты разберутся — что именно) прилетела и взорвалась у нее во дворе — на улице Героев Чернобыля (бывшая Орджоникидзе)", — написал он на странице в Facebook.

    Facebook Павла Жебривского
    Комментарий Павла Жебривского

    Женщину доставили в Кураховскую больницу, ее состояние стабильное.

    Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: в Донбассе обстрелы по всем направлениям

    Кроме того, как уточнил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз, в результате обстрела Марьинки ранены четверо местных жителей.

    "Женщина — осколочное ранение бедра, парень (19 лет), подросток (13 лет) — многочисленные осколочные поражения, и ребенок (3 года) — осколочное ранение в живот. Все пострадавшие доставлены в больницу в Курахово", — написал он в Facebook.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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