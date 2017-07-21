Обстрел Марьинки: ранены 4 местных жителя, в том числе ребенок и подросток

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В результате обстрела в Марьинке получила ранение 56-летняя женщина, сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.

"В Марьинке 56-летняя женщина получила осколочное ранения бедра. Мина или снаряд (утром специалисты разберутся — что именно) прилетела и взорвалась у нее во дворе — на улице Героев Чернобыля (бывшая Орджоникидзе)", — написал он на странице в Facebook.

Facebook Павла Жебривского Комментарий Павла Жебривского

Женщину доставили в Кураховскую больницу, ее состояние стабильное.

Кроме того, как уточнил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз, в результате обстрела Марьинки ранены четверо местных жителей.

"Женщина — осколочное ранение бедра, парень (19 лет), подросток (13 лет) — многочисленные осколочные поражения, и ребенок (3 года) — осколочное ранение в живот. Все пострадавшие доставлены в больницу в Курахово", — написал он в Facebook.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.