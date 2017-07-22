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    Обстрелы в Донбассе: погиб военный, есть пострадавшие - штаб АТО

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (23)

    (обновлено: )4901
    По данным штаба спецоперации, накануне вечером ополченцы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки, пострадали мирные жители, среди которых дети.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Официальная страница Минобороны Украины в Facebook

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Один военный погиб в результате обстрелов в Донбассе за минувшие сутки, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в субботу.

    "За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения", — говорится в сообщении штаба в сети Facebook.

    Сводка штаба АТО

    Уточняется, что накануне вечером ополченцы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. "В результате обстрела 4 местных, среди которых двое детей — трехлетняя девочка и девятилетний мальчик получили ранения. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное", — говорится в сводке.

    На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО близ Гнутово и Широкино.

    "На донецком направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое и на шахте Бутовка. На луганском направлении, около 18 часов, преступники дважды обстреляли из гранатомета и миномета наши позиции в Крымском", — резюмировали в штабе.

    Ранее сообщалось, что в Марьинке получила ранение 56-летняя женщина.

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