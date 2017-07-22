Обстрелы в Донбассе: погиб военный, есть пострадавшие - штаб АТО

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Один военный погиб в результате обстрелов в Донбассе за минувшие сутки, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в субботу.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения", — говорится в сообщении штаба в сети Facebook.

Сводка штаба АТО

Уточняется, что накануне вечером ополченцы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. "В результате обстрела 4 местных, среди которых двое детей — трехлетняя девочка и девятилетний мальчик получили ранения. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное", — говорится в сводке.

На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО близ Гнутово и Широкино.

"На донецком направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое и на шахте Бутовка. На луганском направлении, около 18 часов, преступники дважды обстреляли из гранатомета и миномета наши позиции в Крымском", — резюмировали в штабе.

Ранее сообщалось, что в Марьинке получила ранение 56-летняя женщина.