Германия заявила о провале перемирия в Донбассе

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. МИД ФРГ заявил о провале перемирия, которое было введено в Донбассе 24 июня.

Как говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства, "у сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня".

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"Согласованное перемирие не выдерживается. Мы по-прежнему наблюдаем многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения", — говорится в заявлении.

"Мы уже видели несколько попыток ввести перемирие, в недавнем времени – с 24 июня в связи со сбором урожая. После краткого периода сокращения боевых действий следует отметить: видимо, для долгосрочного прекращения огня сторонам конфликта не хватает воли", — заявили в ведомстве.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.