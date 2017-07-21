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    Германия заявила о провале перемирия в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (16)

    (обновлено: )12210
    Как говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Германии, "у сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня".
    Флаг Германии
    Domenico Citrangulo/flickr.com

    КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. МИД ФРГ заявил о провале перемирия, которое было введено в Донбассе 24 июня.

    Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: в Донбассе обстрелы по всем направлениям

    Как говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства, "у сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня".

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    "Согласованное перемирие не выдерживается. Мы по-прежнему наблюдаем многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения", — говорится в заявлении.

    "Мы уже видели несколько попыток ввести перемирие, в недавнем времени – с 24 июня в связи со сбором урожая. После краткого периода сокращения боевых действий следует отметить: видимо, для долгосрочного прекращения огня сторонам конфликта не хватает воли", — заявили в ведомстве.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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