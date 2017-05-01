Хроника 30 апреля: смерть поэта, скандал на Евровидении, "обезвоженный" Крым

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В воскресенье в Киеве скончался поэт и политик Борис Олейник, в 19 областях Украины выбирали председателей объединенных территориальных громад, в Ливии перед судом предстали 14 украинцев, во Львове задержали футбольных фанатов.

Украинцев судят в Ливии

В Ливии перед судом предстали 14 украинцев с задержанного ранее по подозрению в контрабандном вывозе нефти танкера "Рута", принадлежащего одесской компании.

Как сообщает Al Jazeera, ранее после трехчасовой перестрелки два танкера были захвачены вместе с экипажами и доставлены в столицу Ливии Триполи, среди них — 14 украинцев с "Руты", а также четверо турок и двое грузин, которые находились на другом судне.

Скончался поэт Борис Олейник

Известный украинский поэт, экс-депутат Верховной Рады от Компартии, герой Украины Борис Олейник скончался в воскресенье, 30 апреля, на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

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Борис Олейник – автор более четырех десятков книг поэзии и публицистики, его творчество известно далеко за пределами Украины.

Донбасс: обстрелы продолжаются

Обстановка в Донбассе остается неспокойной. В пресс-центре штаба АТО сообщили о 54 обстрелах со стороны ополченцев за сутки, один украинский военнослужащий погиб, семеро получили ранения.

В свою очередь, в самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки 50 раз нарушили режим прекращения огня. "Применялись артиллерия, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование республики.

Местные выборы в 19 областях Украины

В воскресенье в 19 областях Украины жители 47 объединенных территориальных общин выбирали председателей.

Напомним, 11 декабря прошлого года первые выборы прошли в 41 объединенной территориальной общине. Также 18 декабря состоялось голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что ускорение процесса децентрализации власти, который предусматривает передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, является одним из приоритетов работы правительства в 2017 году.

Украинская дамба не повлияет на ситуацию в Крыму

Новая дамба в Херсонской области для перекрытия подачи воды в Крым не повлияет на ситуацию в республике, заявил в воскресенье РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

По его словам, полуостров успешно справляется без днепровской воды в течение трех последних лет: бурятся скважины, строятся водозаборы, аграрии переходят на менее влагозависимые культуры.

Ранее сообщалось, что на границе с Крымом на Северо-Крымском канале сооружена стационарная бетонная дамба, которая перекрыла воду на полуостров.

Евровидение-2017: билеты на несуществующие места

Из-за адаптации зала МВЦ к Евровидению-2017 некоторым зрителям заменят билеты. В среднем речь идет о 2% от общего количества мест. Ранее было продано около двух тысяч билетов на несуществующие места или на места с ограниченным обзором. Билеты зрителям обещают заменить или вернуть деньги.

Артеменко выясняет, лишен ли он гражданства

Автор известного "мирного плана" нардеп Андрей Артеменко назвал необоснованным возможное лишение его гражданства Украины. Для официального подтверждения политик подал официальный запрос в Администрацию президента.

Артеменко сообщил в комментарии каналу "112 Украина", что он собирается обжаловать указ, если информация подтвердится.

Ранее глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

Российских байкеров не пускают в Польшу

Лидер российского мотоклуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов заявил, что байкеры сталкиваются с проблемами при пересечении границы Польши. По его словам, "польские пограничники сверяли каждый мотоцикл по номеру, чтобы найти "Ночных волков", и разворачивали их с границы".

Залдостанов сообщил, что "Ночные волки" везут в Берлин послания, которые получили от ветеранов из разных городов России, чтобы передать их ветеранам в Европе.

Торнадо в Техасе

В американском штате Техас в результате торнадо погибли по меньшей мере пять человек, 50 человек госпитализированы. Сообщается также о разрушенных жилых домах, перевернутых автомобилях и вырванных с корнем деревьях.

Стычка футбольных фанатов во Львове

Возле стадиона СКА во Львове в воскресенье произошла стычка футбольных фанатов во время матча Чемпионата Украины среди любительских команд, где соперником ФК Львов выступал ФК Нива (Теребовля).

Полиция задержала около 30 человек, сообщается, что у участников драки изъяли ножи, дубинки, топор, лопату и "другие запрещенные предметы".

Активисты конфликтовали в Одессе

В Одессе полиция задержала 10 участников массового конфликта на пляже "Отрада". По данным полиции, конфликт произошел между активистами разных политических взглядов, 10 человек были доставлены в Приморский отдел полиции для установления обстоятельств происшествия.

Представители различных общественных организаций, участвовавших в возникшем конфликте, сообщили, что изначально они пришли в район пляжа, чтобы помешать незаконной застройке.