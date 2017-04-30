В Крыму прокомментировали возведение дамбы для перекрытия воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов заявил РИА Новости в воскресенье, что новая дамба в Херсонской области для перекрытия подачи воды в Крым не повлияет на ситуацию в республике.

По его словам, Крым обрел полную независимость от Украины и не нуждается в ее ресурсах.

Смирнов подчеркнул, что полуостров уже успешно справляется без днепровской воды в течение трех последних лет: бурятся скважины, строятся водозаборы, аграрии переходят на менее влагозависимые культуры.

"Дефицита воды для нужд крымчан нет. Новая дамба по факту никак не повлияет на обстановку в республике и больше призвана спасти украинских аграриев, приграничные с Крымом земли которых около трех лет остаются без орошения", — подчеркнул Смирнов.

Ранее сообщалось, что на границе с Крымом на Северо-Крымском канале сооружена стационарная бетонная дамба, которая перекрыла воду на полуостров.