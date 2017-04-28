наверх
28.04.201713:04
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Евровидение-2017: в промо-ролике показали Крым

    Тема:

    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (638)

    (обновлено: )13201
    Украина представила промо-ролик к песенному конкурсу Евровидение-2017, где среди своих достопримечательностей были показаны в том числе памятники Крыма, в частности, замок "Ласточкино гнездо".
    Канал Ukraine на youtube

    Клип про Украину называется Come to Ukraine to celebrate diversity ("Приезжайте в Украину праздновать разнообразие"). Видео длится 30 секунд, песню на музыку Шакиры на английском языке исполняет финалистка первого сезона конкурса "Голос.Дети" Настя Багинская.

    Учения в метрополитене по обеспечению безопасности во время Евровидения-2017
    facebook.com/Андрей Крищенко
    Евровидение-2017. В киевское метро стянули силовиков

    "Конечно, хотелось показать больше, но у нас был жесткий временной лимит. Поэтому творческая команда решила показать знаковые места",  — сказала во время презентации представитель продакшн-компании Svetofor, которая занималась съемкой этого видео.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут  9 и 11 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Польше напали на украинскую процессию
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    В промо-ролике Евровидения показали украинский Крым
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?