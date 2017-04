Евровидение-2017: в промо-ролике показали Крым

Клип про Украину называется Come to Ukraine to celebrate diversity ("Приезжайте в Украину праздновать разнообразие"). Видео длится 30 секунд, песню на музыку Шакиры на английском языке исполняет финалистка первого сезона конкурса "Голос.Дети" Настя Багинская.

"Конечно, хотелось показать больше, но у нас был жесткий временной лимит. Поэтому творческая команда решила показать знаковые места", — сказала во время презентации представитель продакшн-компании Svetofor, которая занималась съемкой этого видео.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.