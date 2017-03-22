Организаторы Евровидения выполнят запрет СБУ на въезд Самойловой

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Украинские организаторы конкурса Евровидение-2017 в Киеве заявили, что выполнят решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете на въезд в страну участнице от РФ Юлии Самойловой.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), как вещатель-организатор песенного конкурса Евровидение-2017, выполняет и будет продолжать выполнять решения органов государственной власти Украины, включая решение СБУ о запрете въезда на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой", — говорится в заявлении НОТУ на сайте телерадиокомпании.

Подготовка к конкурсу идет в интенсивном режиме, отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Читайте также: Самойлова на Евровидении: Киев взволнован, а Макаревич напомнил о дураках

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России должна была выступить во втором полуфинале.



