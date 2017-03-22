РФ обратится в СЕ и ООН из-за запрета Самойловой на въезд в Украину

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Общественная палата (ОП) России обратится в СЕ и ООН после решения по поводу запрета на въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой, заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

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В среду СБУ запретила въезд на территорию страны на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой.

"Приходится с сожалением констатировать, что власти Украины совершенно не идут на конструктивный диалог, нарушают все международные нормы и правила … Мы обратимся сейчас к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН, потому что это совершенно вопиющий факт и он требует, чтобы международные организации сказали свое слово", — сказала Сутормина РИА Новости.