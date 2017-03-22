наверх
22.03.201715:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.09
  • USD26.85- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    РФ обратится в СЕ и ООН из-за запрета Самойловой на въезд в Украину

    Тема:

    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (501)

    (обновлено: )7110
    Как сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, власти Украины совершенно не идут на конструктивный диалог.
    Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Общественная палата (ОП) России обратится в СЕ и ООН после решения по поводу запрета на въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой, заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

    Читайте также: Евровидение-2017: песня или война? Сценарии катастроф

    В среду СБУ запретила въезд на территорию страны на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой.

    "Приходится с сожалением констатировать, что власти Украины совершенно не идут на конструктивный диалог, нарушают все международные нормы и правила … Мы обратимся сейчас к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН, потому что это совершенно вопиющий факт и он требует, чтобы международные организации сказали свое слово", — сказала Сутормина РИА Новости.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Логотип Евровидения
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    "Геть з України". Атаки на банки РФ
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Председатель партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый
    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране