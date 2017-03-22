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    В МИД РФ резко отреагировали на запрет въезда в Украину Самойловой

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    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (501)

    (обновлено: )71680
    Источник в МИД РФ сообщил, что ведомство считает решение Службы безопасности Украины в отношении Юлии Самойловой циничным и бесчеловечным.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Москва считает циничным и бесчеловечным решение Службы безопасности Украины (СБУ) запретить въезд на территорию страны российской участнице Евровидения Юлии Самойловой, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

    Юлия Самойлова
    vk.com/jusam
    Споет или не споет. Соцсети о Самойловой

    "Это циничное и бесчеловечное решение", — сказал собеседник агентства.

    Напомним, в среду стало известно, что СБУ запретила въезд Самойловой в Украину на три года.

    Ранее глава МИД Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает украинская сторона; Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявил, что со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.

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