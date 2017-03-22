В МИД РФ резко отреагировали на запрет въезда в Украину Самойловой

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Москва считает циничным и бесчеловечным решение Службы безопасности Украины (СБУ) запретить въезд на территорию страны российской участнице Евровидения Юлии Самойловой, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Это циничное и бесчеловечное решение", — сказал собеседник агентства.

Напомним, в среду стало известно, что СБУ запретила въезд Самойловой в Украину на три года.

Ранее глава МИД Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает украинская сторона; Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявил, что со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.