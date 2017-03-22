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    Оргкомитет Евровидения разочарован решением СБУ по Самойловой

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    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (503)

    (обновлено: )32320
    Европейский вещательный союз сообщил, что продолжит диалог с властями Украины для того, чтобы обеспечить участие в Евровидении всех артистов.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) продолжит диалог с Киевом, чтобы обеспечить присутствие всех артистов на конкурсе Евровидение-2017, к участию в котором украинские власти не намерены допускать российскую певицу Юлию Самойлову.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
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    Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду Служба безопасности Украины запретила въезд Самойловой в Украину на три года.

    "Мы уважаем законы страны-организатора, однако мы глубоко разочарованы этим решением, противоречащим духу конкурса. Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить участие в этом соревновании всех артистов", — говорится в заявлении европейского вещателя.

    Ранее глава МИД Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает украинская сторона; Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявил, что со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.

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